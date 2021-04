COD Warzone e Black Ops Cold War: come sbloccare gratis le skin extra di Wraith

Tra le novità della Stagione 3 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War troviamo anche una nuova e letale operatrice che prende il nome di Wraith e la cui skin si può sbloccare esclusivamente acquistando il Pass Stagionale.

Come tutti gli operatori che si sbloccano grazie al Battle Pass, anche Wraith dispone di numerosi stili aggiuntivi che i giocatori possono ottenere semplicemente completando una serie di missioni in Warzone, nel multiplayer classico e nella modalità Zombies. Prima di proporvi l'elenco delle sfide e i consigli per completarle, va precisato che le missioni in questione non possono essere completate se l'operatrice Wraith non è equipaggiata nell'apposita sezione dei menu.

Sfide da completare nel Multiplayer:

Esegui 5 uccisioni usando armi da mischia - Ricompensa: Biglietto da visita leggendario "Ira Funesta" e 1.500 Punti Esperienza

Si tratta in questo caso di una sfida banale, dal momento che in una qualsiasi playlist ambientata in mappe dalle dimensioni ridotte come Nuketown 24/7 è possibile eliminare avversari con un'arma corpo a corpo senza particolari problemi. Inserite un'arma da mischia nel vostro loadout e andate a caccia di avversari, al quinto nemico eliminato in questo modo potrete passare allo step successivo.

Uccidi un nemico subito dopo una caduta libera, 5 volte - Ricompensa: Skin leggendaria di Wraith "Boschivo" e 2.000 Punti Esperienza

Questa sfida richiede l'eliminazione di avversari negli istanti immediatamente successivi all'atterraggio con un paracadute. Il metodo più rapido per completare questa missione è nella modalità Malloppo di Call of Duty Warzone, così da sfruttare il rientro in partita per atterrare sui tetti dove sono posizionati gli avversari per fargli la festa. Un'altra tattica potrebbe essere quella di piazzarsi su un edificio di qualche piano e paracadutarsi in strada alla vista di un avversario.

Uccidi 25 nemici usando le specialità Spericolato o Di corsa - Ricompensa: Emblema Epico "Agente Gelido" e 2.500 Punti Esperienza

La sfida in questione è molto semplice e richiede solo un po' di piazienza. Accedete al menu di creazione dei loadout personalizzati, inserite uno dei due perk citati nella descrizione della sfida e utilizzate la classe per eliminare 25 nemici nel corso delle partite del multiplayer classico o di Warzone.

Esegui 7 uccisioni usando tomahawk o coltelli da lancio - Ricompensa: Skin leggendaria di Wraith "Karbon" e 3.000 Punti Esperienza

Anche in questo caso non vi è nulla di particolare da fare se non creare una classe con gli oggetti da lancio e accumulare uccisioni. Se giocate al multiplayer classico di Black Ops Cold War, potete utilizzare la Wild Card che permette di trasportare due equipaggiamenti letali, così da poter lanciare due tomahawk ad ogni respawn.

Sfide da completare in Zombies:

Esegui 250 uccisioni usando un arma dell'equipaggiamento - Ricompensa: Biglietto da visita leggendario "Mostri al Chiaro di Luna" e 1.500 Punti Esperienza

Per completare questa sfida non dovete fare altro che accumulare uccisioni in qualsiasi modalità Zombies utilizzando l'arma presente nella vostra classe personalizzata.

Uccidi 25 nemici utilizzando il supporto - Ricompensa: Skin leggendaria di Wraith "Catalizzatore" e 2.000 Punti Esperienza

Questa missione richiede un po' d'attenzione in più, dal momento che le 25 eliminazioni di zombie vanno eseguite tramite l'utilizzo di un qualsiasi supporto. Il modo più veloce è crearsi una minigun al tavolo del crafting tra un round e l'altro e massacrare un'orda di non morti per completare la sfida in una manciata di secondi. In alternativa, potete sperare che uno di questi consumabili cada dal cadavere di un boss o si trovi all'interno di una cassa.

Spara, segui e distruggi una sfera nella modalità Epidemia - Ricompensa: Emblema Epico "Cattive Intenzioni" e 2.500 Punti Esperienza

Si tratta di un'altra sfida molto semplice e che può essere completata esclusivamente nella modalità Epidemia. Dal secondo round in poi è possibile trovare in giro per la mappa (contrassegnata da un'apposita icona) una sfera di colore viola che, se sparata, continua a spostarsi per due o tre volte e alla fine esplode lasciando cadere un bel po' d'essenza. Il vostro obiettivo è quello di seguire la sfera fino alla sua esplosione definitiva.

Elimina 3 Elite - Ricompensa: Skin leggendaria di Wraith "Stagione Estiva" e 3.000 Punti Esperienza

Il completamento di questa sfida richiede l'eliminazione di tre boss in qualsiasi modalità Zombies, i quali appaiono costantemente in Epidemia o in Carneficina (la modalità disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 5).

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una serie i trucchi e consigli su come sbloccare gratis il Coltello balistico in COD Warzone e Black Ops Cold War.