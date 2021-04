COD Warzone e Black Ops Cold War: come sbloccare gratis la skin Price '84

Nel corso delle ultime ore una potente bomba è esplosa a Verdansk e non solo ha raso al suolo la mappa di Call of Duty Warzone, ma l'ha anche riportata indietro nel tempo. Per celebrare l'arrivo di Verdansk '84, Activision e Treyarch hanno anche introdotto una versione speciale del Capitano Price a tema con la Guerra Fredda, ovvero Price '84.

Per vostra fortuna, la skin in questione non si sblocca completando una complessa sfida e non può essere acquistata: si tratta infatti di un costume che può essere ottenuto solo ed esclusivamente dai giocatori dello sparatutto che soddisfano uno specifico requisito. L'unico e solo modo per entrare in possesso del Capitano Price del 1984 è essere in possesso di una copia in formato fisico o digitale di Call of Duty Black Ops Cold War. Per poter sbloccare questo operatore dovete scaricare/installare il gioco su PC o console e aggiornarlo all'ultima versione: all'avvio dello sparatutto vi spunterà a schermo un messaggio d'avviso riguardante l'aggiunta al vostro inventario del personaggio, il quale fa parte della fazione dei "buoni", ovvero la NATO. Purtroppo la skin di Price in questione non può essere personalizzata in alcun modo e non vi sono al momento delle colorazioni alternative che si possono sbloccare portando a termine delle sfide come per i personaggi inclusi nei Pass Stagionali.

Nel caso in cui non foste in possesso del gioco, potreste chiedere ad un amico di prestarvi il disco di Call of Duty Black Ops Cold War, dal momento che per sbloccare la skin basta avviare anche solo una volta il titolo nel corso della Stagione 3.

Prima di lasciarvi all'immagine del nuovo operatore, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida con i consigli su come sbloccare gratis PPSh-41 e Swiss K31 in COD Warzone e Black Ops Cold War. A proposito di operatori gratis, sappiate che l'evento Hunt for Adler permette di ottenere la skin di Adler senza costi aggiuntivi.