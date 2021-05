COD Warzone e Black Ops Cold War: Rambo 'viene a prenderci' nel video in italiano

John McClane e Rambo, gli Eroi del cinema action anni '80 della Stagione 3 di COD Warzone e Black Ops Cold War, sono più in forma che mai nella versione doppiata in italiano del Trailer Ufficiale della prossima, attesissima fase ingame di Call of Duty.

Il nuovo filmato confezionato da Activision offre così la gradita conferma della partecipazione di Massimo Corvo, il doppiatore ufficiale di Sylverster Stallone dopo la scomparsa dell'indimenticabile Ferruccio Amendola. Gli eroi delle serie cinematografiche di Rambo e Die Hard saranno i protagonisti indiscussi della nuova fase ingame che si aprirà il 20 maggio negli universi multiplayer di COD Warzone, COD Black Ops Cold War e COD Mobile.

Oltre agli immancabili bundle con personalizzazioni legate a Rambo e a John McClane, nell'evento Eroi del Cinema d'Azione Anni '80 appariranno diversi punti d'interesse inediti nella mappa di Verdansk come il Nakatomi Plaza di Die Hard, gli accampamenti di Rambo 2 La Vendetta o l'avamposto della CIA. Spazio anche alla nuova modalità a tempo Lotta di Potere, con 100 Operatori impegnati gli uni contro gli altri in una battaglia senza esclusione di colpi al'interno di un'area di gioco più ristretta di quella del tradizionale Battle Royale di Verdansk. Tra le altre novità, citiamo inoltre l'arrivo delle serie di uccisioni con Arco da Battaglia e Coltello Balistico, oltre all'aggiunta della Pistola AMP63 e della Mazza da Baseball.