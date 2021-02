COD Warzone e Black Ops Cold War Stagione 2: come sbloccare gratis FARA 83 e LC10

Oggi è ufficialmente iniziata la Stagione 2 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, la quale introduce una ricca serie di novità che coinvolgono ogni singolo aspetto del gioco e, come ogni update che si rispetti, include un Pass Stagionale con due armi completamente gratuite.

Le nuove bocche da fuoco stagionali sono come sempre due e, in questo caso, si tratta di FARA 83 e LC10. La prima è un fucile d'assalto i cui proiettili possono raggiungere distanze e velocità notevoli rispetto ad altri fucili appartenenti alla stessa categoria, sebbene questa potenza di fuoco venga bilanciata da un rinculo piuttosto elevato e al quale i giocatori dovranno abituarsi. La seconda arma è invece una mitraglietta (SMG) che ricorda un fucile d'assalto tanto per l'estetica quanto per le prestazioni: ognuno dei 34 proiettili presenti nel caricatore può colpire il bersaglio con grande precisione e raggiungere anche distanze solitamente proibite per un'arma di questo tipo.

Entrambe le armi fanno parte delle ricompense gratuite del pass e, di conseguenza, qualsiasi giocatore di Modern Warfare, Warzone o Black Ops Cold War può aggiungere questi fucili al proprio arsenale senza dover obbligatoriamente acquistare la versione Premium del Pass. Nello specifico, per sbloccare il fucile d'assalto FARA 83 occorre raggiungere il livello 15 del Pass Battaglia, invece per ottenere la mitraglietta LC10 va raggiunto il livello 31 del Pass Battaglia. Per chi non lo sapesse, i livelli del pass si possono scalare giocando una qualsiasi modalità di gioco (potete anche scalare i livelli accumulando punti esperienza nella modalità Epidemia di COD Black Ops Cold War Zombies) e i possessori del pass hanno l'opportunità di raggiungere questi livelli più rapidamente grazie al boost degli XP.

