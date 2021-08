COD Warzone e Black Ops Cold War: la Stagione 5 è finalmente disponibile

Nonostante alcune problematiche tecniche, ora risolte, che hanno portato a un suo lievissimo posticipo, la Stagione 5 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War è ora disponibile per tutti i giocatori. La nuova stagione è partita ufficialmente alle ore 06:00 del 13 agosto 2021.

Tra i diversi contenuti aggiunti con la Stagione 5 di COD Warzone e Black Ops Cold War, sia gratuiti che a pagamento, troviamo sei nuove mappe multiplayer, una nuova regione per la modalità Zombie di Cold War e una modalità ispirata al celebre Among Us. Oltre a due armi inedite disponibili gratuitamente, vengono aggiunti nuovi operatori e progetti esclusivi da ottenere come ricompensa, partita dopo partita. Il tutto senza dimenticare una serie di migliorie tecniche e di gameplay volte a rendere sempre più accessibili ed efficienti le produzioni Activision. Il nuovo Pass Stagionale si presenta quindi piuttosto ricco di contenuti e promette di intrattenere molto a lungo i fan della storica serie bellica e del popolarissimo battle royale.

Nel frattempo Raven Software ha bannato altri 50.000 giocatori e sembra che il sistema anti cheat sia finalmente in arrivo dato che lo studio ha confermato di essere al lavoro su "aggiornamenti dietro le quinte" che dovrebbero essere annunciati in tempi brevi.