COD Warzone e Black Ops Cold War: la storia di tutte le stagioni in un solo video

In attesa dell'arrivo della Stagione 1 di Vanguard, Activision e Treyarch hanno deciso di pubblicare un particolare video che riassume tutti gli avvenimento che hanno coinvolto Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War nel corso dell'ultimo anno.

Ognuna delle sei stagioni che ci hanno accompagnato dall'uscita di Black Ops Cold War hanno infatti portato avanti un arco narrativo che ha visto tra i protagonisti il malvagio Stitch, villain artefice delle esplosioni che hanno riportato Verdansk nel passato e che, solo qualche settimana fa, hanno aperto un'enorme breccia in prossimità dello stadio e lasciato emergere dei vault risalenti alla seconda guerra mondiale. Se avete dimenticato qualche passaggio, vi siete persi una stagione o volete semplicemente fare una ripassata, sul canale YouTube ufficiale della serie di sparatutto in prima persona potete trovare una sorta di cortometraggio creato assemblando i filmati in computer grafica pubblicati al lancio di ogni singola stagione di Black Ops Cold War e Warzone.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che da questa sera alle ore 19:00 ritorneranno gli XP Doppi per armi e pass in Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War. Avete già dato un'occhiata all'immagine mette a confronto le mappe Caldera e Verdansk '84 di COD Warzone Pacific?