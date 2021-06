COD Warzone e Black Ops Cold War: texture pack disponibile su PC, PlayStation e Xbox

Gli sviluppatori di Call of Duty Warzone lanciano un nuovo texture pack per le console midgen e nextgen di Sony e Microsoft. Il pacchetto grafico, disponibile da oggi su PS5 e Xbox Series X/S, consente ai possessori delle ultime piattaforme casalinghe di migliorare la risoluzione delle texture ambientali.

Il nuovo pacchetto, scaricabile anche su PC, PS4 PRO e Xbox One X, promette di rendere ancora più immersiva l'esperienza di COD Warzone attraverso un aggiornamento visivo che implementa texture studiate per giocare a 1440p o a risoluzioni maggiori.

Il texture pack coinvolge anche COD Black Ops Cold War, richiede l'installazione di ulteriori 7 GB di dati su console e interviene in congiunzione con gli altri pacchetti grafici ufficiali già lanciati in questi mesi dai ragazzi di Raven Software. Ricordiamo a chi ci segue che la sussidiaria di Activision è attualmente impegnata nello sviluppo della versione nextgen di COD Warzone, con ulteriori ottimizzazioni per chi si cimenta nelle sfide battle royale del kolossal sparatutto su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

In attesa di conoscere la data di lancio di questo importante aggiornamento, vi rimandiamo a questo speciale sulle novità della Stagione 4 di COD Warzone, con tutte le informazioni sui contenuti inediti e sulle attività che coinvolgono i giocatori del battle royale di Call of Duty su PC e console.