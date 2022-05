COD Warzone: bug crea giocatori fantasma vicino ai rifornimenti, è un caso isolato?

Ancora una volta Call of Duty Warzone sembra essere infestato da strani bug che rovinano l’esperienza di gioco: dopo l’impossibilità di giocare su Xbox senza Live Gold, dal famoso Battle Royale emerge un bug che crea giocatori fantasma in prossimità dei loadout.

A mostrare questo problema al pubblico è stata la content creator Jonna Mae su Twitter, con un breve video che esplica la sua natura: durante una partita qualunque ha notato una cassa di rifornimenti in mezzo al nulla, apparentemente senza nessuno e quindi sfruttabile per aggiornare il proprio kit. All’improvviso, Mae si rende conto che anche un altro giocatore sta acquisendo nuove armi dal loadout e, nel tentativo di affrontarlo, lei si rende conto che è in realtà un “fantasma” in piedi. Curiosamente, questo presunto giocatore è apparso esclusivamente a Mae per tutto il tempo.

Al momento sembra essere un glitch isolato, e lo si spera. Tuttavia, siamo abituati a vedere problemi tecnici emergere e poi improvvisamente farsi notare sempre più ad altri giocatori; pertanto, dovesse capitare anche a voi, sappiate che con ogni probabilità è un semplice bug in attesa di risoluzione, uno dei tanti che regolarmente sbuca su Call of Duty Warzone e magari anche Call of Duty Vanguard.

Nel mentre, ci sono crescenti sospetti della presenza di bot su Warzone come su Fortnite.