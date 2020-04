COD Warzone: un bug del Gulag per continuare a giocare dopo la morte

La community di COD ha scoperto un bug di Call of Duty Warzone che permette di eliminare gli avversari nel Gulag anche siamo già morti... incredibile ma vero, non trovate?

Lanciando una mina nell'arena un attimo prima di essere uccisi in un Gulag può capitare che uno degli avversari ci finisca sopra e in questo caso ovviamente verrà eliminato insieme a noi, in altre parole potremo effettuare una kill dall'oltretomba, a patto di avere il giusto tempismo. In alcuni casi è stato segnalato come sia possibile effettuare uccisioni a oltranza anche se il nostro soldato è già stato ucciso, mentre altri segnalano la possibilità di sfruttare il glitch una sola volta.

Da parte nostra vi consigliamo in ogni caso di non sfruttare simili trucchi per evitare di incorrere nel ban in Call of Duty Warzone, non si tratta di una eventualità remota, recentemente Activision ha punito oltre 70.000 giocatori scorretti, la compagnia sta lavorando duramente per mantenere pulito Warzone e dunque ogni comportamento che violi le regole verrà sanzionato con il ban.

Questo non è il primo bug di Call of Duty Warzone scoperto dai giocatori, che recentemente si sono imbattuti in armi canine, accessori rovinati e altri glitch grafici.