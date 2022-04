COD Warzone: nuovo bug toglie reticolo dai mirini ottici su qualsiasi fucile

Quando il Senior Creative Director di Call of Duty Warzone ha svelato che i fucili di precisione verranno depotenziati, nessuno si aspettava una soluzione così immediata da parte di Raven Software: un bug verificatosi in questi giorni sta togliendo il reticolo dai mirini delle armi, rendendo estremamente difficile mirare.

Questa introduzione ha un pizzico di ironia, ma la segnalazione è assolutamente vera: su Reddit è stato pubblicato un filmato, che trovate in calce alla notizia, dove risulta evidente l’assenza del reticolo dal mirino ottico in dotazione a qualsiasi fucile, da quelli esclusivamente per cecchini a fucili d’assalto d’ogni sorta. Replicarlo non è immediato in quanto non si verificherebbe in ogni contesto, bensì avverrebbe con una frequenza notevole ma pur sempre in via casuale.

In altri termini, in qualsiasi momento – anche durante un combattimento – c’è un elevato rischio di incorrere in questo bug e trovarsi costretti a mirare “a memoria”. Non tutti saranno fortunati o abili come ZagureppinSG, utente che ha pubblicato il video su Reddit; quindi, sarà necessario prepararsi a istanti di rabbia e noia dovuti dalla assenza del mirino. Allo stato attuale non è nota la causa effettiva di questo problema tecnico, tantomeno si sa se Raven Software è già al lavoro per risolverlo con la prossima patch di Call of Duty Warzone.

Tra l’altro, proprio con la patch rilasciata il 30 marzo è stato risolto un altro, noioso glitch riguardante il paracadute.