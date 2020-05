COD Warzone, il Bunker 11 si trasforma in una trappola: lamentele dai giocatori

Il più recente aggiornamento di Call of Duty: Warzone ha finalmente reso possibile l'accesso ai misteriosi Bunker presenti nella mappa di gioco sin dal debutto del free to play.

Comprensibilmente incuriositi dalla novità, molti utenti attivi sul battle royale si sono cimentati in viaggi di scoperta in direzione delle strutture, per scoprirne ogni più piccolo segreto. A destare particolare curiosità nella community è attualmente il Bunker 11, il cui grande afflusso di giocatori ha tuttavia dato il via ad un fenomeno piuttosto inatteso.

Approfittando della popolarità della zona, sono infatti numerosi gli utenti che hanno scelto di appostarsi nei suoi dintorni, comodamente in attesa dell'avvicinarsi di curiosi avversari che vengono all'occasione prontamente eliminati. Una strategia che parte della community sta additando come scorretta e in grado di ridurre il divertimento complessivamente offerto da una partita a Call of Duty: Warzone. Sull'argomento si sono in effetti moltiplicate le segnalazioni apparse su Reddit, noto forum di ritrovo per gli appassionati. Al momento, non sembrano però essere disponibili particolari strategie per prevenire l'eventuale inconveniente di una trappola o un'imboscata tese nei pressi dei Bunker.



In attesa di eventuali aggiornamenti in merito, vi ricordiamo che la procedura per aprire un Bunker in COD Warzone richiede di recuperare un'apposita tessera.