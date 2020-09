COD Warzone e la cassa leggendaria fantasma: ancora glitch nel battle royale

Mentre si attendono notizie ufficiale in merito ad una possibile versione mobile di COD: Warzone, il team di Infinity Ward prosegue nel supporto al battle royale gratuito.

Sin dal lancio, la software house si è infatti incessantemente adoperata per migliore l'esperienza di gioco offerta dal free to play, correggendo bug ed eliminando glitch. Un lavoro pressoché continuo, che richiede una costante dedizione da parte degli sviluppatori. Le variabili, tuttavia, sono molte e alcune imperfezioni rivelano una natura quantomeno peculiare.

Ne è testimonianza il glitch nel quale si è imbattuto un giocatore attivo su Reddit come "cartmanez1907". Come potete verificare in calce, l'utente del noto forum ha postato una breve clip video dedicata ad una piccola disavventura in Call of Duty: Warzone. Una volta atterrato sulla mappa, il giocatore ha in particolare avvistato una cassa leggendaria, posizionata a bordo del treno che percorre il mondo di COD: Warzone. Dopo essere riuscito con qualche sforzo a raggiungerla, ha visto quest'ultima letteralmente volatilizzarsi e sparire nel nulla! Vi è mai capitato qualcosa di simile?



In chiusura, ricordiamo che il team di sviluppo di Infinity Ward si è divertito ad inserire a sorpresa nuove armi in Call of Duty: Warzone, tra cui potenti bombole contenenti gas e veleno.