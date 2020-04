COD Warzone e i cheater: giocatori console disattivano il cross-play con l'utenza PC

Il team di Infinity Ward ha recentemente dichiarato guerra alle pratiche scorrette in-game, rendendo noto di aver bannato oltre 70.000 cheater da COD: Warzone.

Il team di sviluppo ha inoltre anticipato di avere novità in merito all'opera di contrasto nei confronti dell'utenza scorretta, tema sul quale saranno presto condivisi ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo, tuttavia, sembrano essere molti i giocatori afflitti dalla frustrante problematica. In certi casi, si lamentano diversi appassionati attivi sul forum Reddit, alcuni utenti console hanno scelto di adottare delle misure drastiche, arrivando a disabilitare le opzioni relativa al cross-play.

Diversi in effetti i giocatori che stanno esprimendo il proprio disappunto nei SubReddit dedicati sia a Call of Duty: Modern Warfare sia a Call of Duty: Warzone. Come potete verificare da alcuni esempi riportati in calce, alcune delle accuse mosse dalla community puntano in direzione delle funzioni di cross-play con l'utenza PC. Diversi infatti i giocatori attivi su PlayStation 4 o Xbox One che hanno deciso di affrontare il problema in maniera autonoma e con un'azione radicale: disabilitare le opzioni che consentono il cross-play.



In attesa di scoprire i piani di Infinity Ward in merito alla problematica, ricordiamo cheCall of Duty: Warzone ha superato i 50 milioni di giocatori, un risultato decisamente notevole considerata la recente pubblicazione.