COD Warzone e cheater: Ricochet sottrae le armi ai giocatori disonesti

Nel corso del 2021, il team di Activision ha annunciato l'adozione ufficiale di un nuovo sistema di contrasto ai fenomeni di cheating all'interno della serie COD.

Con il programma Ricochet, ha confermato di recente il publisher, si è generato un significativo calo nel numero di cheater nei capitoli di Call of Duty, incluso il free to play di Call of Duty: Warzone Pacific. Per quest'ultimo, in particolare, la software house si è divertita ad elaborare una serie di iniziative volte a danneggiare i giocatori disonesti impegnati in scontri multiplayer.

Tra le strategie illustrate da Infinity Ward, ha di recente fatto la sua comparsa anche l'opzione del disarmo. Con quest'ultima, in particolare, il team di sviluppo mantiene i cheater in partita per diverso tempo, prima di sottrarre loro all'improvviso l'intero arsenale. Tale strategia, ha svelato il team di sviluppo, viene raramente immortalata in clip video o simili, poiché è piuttosto difficile che gli avversari del cheater si rendano conto di cosa sta accadendo al giocatore. Una soluzione sicuramente apprezzabile, ma non si tratta dell'unica idea messa in pratica dagli autori di Call of Duty: Warzone. Un'altra strategia, ad esempio, prevede che ogni giocatore diventi all'improvviso invisibile se colpito da un cheater.



In chiusura, ricordiamo che di recente è stata presentata la Stagione 4 di Call of Duty: Warzone Pacific.