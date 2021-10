COD Warzone e Cold War, armi gratis: come sbloccare .410 Ironhide e GRAV nella Stagione 6

La Stagione 6 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone è ufficialmente iniziata su PC, PlayStation e Xbox e tra le varie novità introdotte dall'ultimo update troviamo le immancabili armi da fuoco, le quali possono essere sbloccate gratuitamente da tutti i giocatori di entrambi gli sparatutto in prima persona.

Scopriamo insieme come aggiungere queste armi all'armeria senza particolari sforzi.

Come sbloccare il .410 Ironhide

Ecco una breve descrizione dello shotgun:

".410 Ironhide Fucile a canna liscia con azione a leva. Danni elevati a corto raggio e cadenza di fuoco migliorata. Può uccidere con due colpi o anche solo con uno solo da più lontano in modalità mirino."

Se volete entrare in possesso di questo fucile a canna liscia dovete giocare fino a raggiungere il Livello 15 del Pass Stagionale, dal momento che si tratta di una delle ricompense gratuite.

Come sbloccare il GRAV

Questa è la descrizione del fucile d'assalto:

"GRAV Fucile d'assalto automatico a fuoco rapido con portata migliorata. Proiettili più veloci nella sua classe con danni e rinculo moderati."

A differenza dell'altra arma, il GRAV richiede qualche sforzo aggiuntivo per essere sbloccato, sebbene il metodo attraverso il quale ottenerlo sia pressoché lo stesso. Questo fucile d'assalto si può infatti ottenere solo raggiungendo il Livello 31 del pass della Stagione 6 e, proprio come il .410 Ironhide, appartiene alla scia di ricompense gratuite.

Va precisato che non esiste un unico modo per scalare i livelli del pass attualmente attivo ed è possibile completare qualsiasi tipo di attività per accumulare esperienza. Potete quindi prendere parte a match del multiplayer di Black Ops Cold War, sopravvivere alle orde di non morti in Zombies o competere nel battle royale free to play per avanzare nel pass e ottenere le varie ricompense. Se volete velocizzare questo processo, potete sfruttare il bonus che si ottiene acquistando il pass, il quale conferisce ai giocatori un bonus del 10% ai PE ottenuti giocando qualsiasi modalità.