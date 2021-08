COD Warzone e Cold War, armi gratis: come sbloccare il Marshal

In attesa del reveal di Call of Duty Vanguard nella Battaglia di Verdansk, i giocatori di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War possono ora sbloccare una nuova arma gratuita che prende il nome di Marshall.

Per chi non lo sapesse, si tratta di un'arma molto particolare poiché il Marshal è un ibrido tra una pistola e un fucile a canne mozze. Ecco la descrizione ufficiale dell'arma:

"Pistola a doppia canna con meccanismo basculante che spara cartucce calibro 12 a carica manuale. Danni eccellenti a corto raggio, con possibilità di uccidere con un colpo solo."

Di seguito potete scoprire quali sono le sfide il cui completamento (basta portarne a termine una) permette di sbloccare l'arma:

Multiplayer e Warzone: "Usando pistole, esegui un'uccisione con colpo alla testa in 15 partite completate diverse" - Ricompensa: 1.000 XP

Questa volta la sfida da completare nella battle royale o nel multiplayer classico è davvero semplice e potrebbe portarvi via meno tempo rispetto a quella della modalità Zombies. Infatti non dovete fare altro che completare quindici diverse partite in qualsiasi modalità di gioco nelle quali avete effettuato almeno un colpo alla testa (il colpo deve essere quello finale) con una pistola. Per questo scopo vi suggeriamo di utilizzare la Magnum (pistola Bravo), poiché è quella con il maggiore potere d'arresto tra quelle disponibili in Black Ops Cold War e con un proiettile ben piazzato potete mettere fuori gioco l'avversario.

Zombies: "Usando pistole, uccidi 30 discepoli mentre hanno sotto controllo almeno 5 zombi" - Ricompensa: 1.000 XP

Se proprio non volete sbloccare il Marshal completando la sfida legata alla modalità multiplayer o alla battle royale, allora dovrete armarvi di pazienza e andare all'esplorazione nelle regioni di Epidemia. Dovrete infatti eliminare trenta diversi Discepoli, ovvero le creature volanti che prendono il controllo dei non morti "standard", che abbiano sotto il loro potere almeno cinque infetti. Insomma, la sfida non è complessa ma potrebbe volerci un po' prima di riuscire ad incontrare trenta volte nemici di questo tipo con così tanti sottoposti.