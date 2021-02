COD Warzone e Cold War: arriva il Carnevale con un nuovo bundle nel negozio

Come per tutte le festività, anche in occasione del Carnevale 2021 Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War hanno ricevuto un aggiornamento del negozio con una serie di bundle a tema.

Il pacchetto principale dell'evento prende il nome di Carnival Captain e permette ai giocatori dell'ultimo capitolo dello sparatutto e della battle royale di utilizzare un set di oggetti che celebrano il Carnevale.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti inclusi nel pacchetto:

Demolitore: skin epica per l'operatore Baker

skin epica per l'operatore Baker Gambero: mirino epico per le armi

mirino epico per le armi Oggetti Smarriti: mossa finale epica

mossa finale epica Buffone Astuto: adesivo epico

adesivo epico Perle!: accessorio raro

accessorio raro Maschera di ceramica: portafortuna epico per la personalizzazione delle armi

Il prezzo del bundle è di ben 1.200 Punti COD, ovvero l'equivalente di 12 euro in microtransazioni nello store dello sparatutto Activision.

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi contenuti del negozio in game, vi ricordiamo che è ormai da qualche giorno che in Call of Duty Warzone si stanno verificando strani eventi collegati alla Stagione 2. Stando al parere di alcuni fan, presto potremmo vedere una modalità Zombies in Call of Duty Warzone che dovrebbe avere il nome di Outbreak.