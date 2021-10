COD Warzone e Cold War, arriva la Stagione 6: il trailer presenta il Battle Pass

Alla vigilia dell'evento Forsaken di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone, che porrà termine all'esperienza proposta dalla modalità Zombies, è tempo dell'inizio di una nuova Stagione all'interno dell'universo shooter di Activision.

La Stagione 5 passerà infatti prestissimo il testimone alla Stagione 6, che porterà con sé il consueto carico di novità tra contenuti ed esperienze di gioco. Immancabile a questo punto la presentazione del nuovo Battle Pass dedicato, che gli appassionati avranno la possibilità di sbloccare nel corso di questa ulteriore fase di COD: Warzone e COD: Black Ops Cold War.

Per offrire tutti i dettagli sui contenuti del nuovo pass stagionale, il team di Activision ha pubblicato un trailer dedicato, che potete visionare - in lingua italiana - direttamente in apertura a questa news. Come di consueto, i livelli da sbloccare proposti dal Battle Pass saranno esattamente cento, con la possibilità di aggiudicarsi armi speciali, skin e altri oggetti in-game.



Ricordiamo che l'avvio della Stagione 6 di COD: Warzone e COD: Black Ops Cold War è fissato per la giornata di domani, giovedì 7 ottobre. Tra le novità in arrivo nei due shooter, troviamo il nuovo Operatore Mason, oltre a cambiamenti per le mappe e le modalità di gioco proposte.