COD Warzone e Cold War: il cecchino ZRG 20mm disponibile, ban per 15.000 cheater

Presentato all'interno del materiale promozionale della Stagione 2, il cecchino ZRG 20mm è ora disponibile in Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War. Sulle nostre pagine trovate una guida per sbloccare nel modo più rapido possibile il nuovo fucile di precisione, che in Cold War andrà ad affiancare i già presenti M82, Pelington 703 e LW3 Tundra.

Nel frattempo, Raven Software ha confermato di aver ufficialmente bannato altri 15.000 account che facevano utilizzo di cheat in Call of Duty Warzone.

"Sappiamo che i cheater sono costantemente alla ricerca di vulnerabilità e continuiamo a dedicare risorse 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per identificare e combattere i cheat, inclusi aimbot, wallhack, trainer, hack stat, hack texture, hack delle classifiche, editor e qualsiasi software di terze parti che venga utilizzato per manipolare i dati di gioco o la memoria", recita il comunicato pubblicato dal team di sviluppo di Raven Software. "I nostri continui sforzi per la sicurezza vengono applicati sinergicamente in Warzone, Modern Warfare e Black Ops." L'ultima ondata di ban risaliva allo scorso 23 marzo, quando nell'operazione sono stati coinvolti 13.000 cheater. I giocatori continuano a chiedere a gran voce l'introduzione di un vero e proprio sistema anti-cheat, ma sembrerebbe di capire che il team voglia perseguire la strada già tracciata affidandosi alle segnalazioni degli utenti.



COD Warzone si è recentemente aggiornato per accogliere alcune modifiche al bilanciamento delle armi: tra i cambiamenti più importanti, segnaliamo i depotenziamenti del FFAR 1 e dell'AUG, che recentemente avevano fatto il bello ed il cattivo tempo in quel di Verdansk, mappa che al termine della Stagione 2 del Battle Royale dovrebbe sparire definitivamente per fare spazio ad un nuovo campo da battaglia, stilisticamente più vicina a Cold War.