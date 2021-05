COD Warzone e Cold War: come ottenere 5 Gettoni XP gratis su PS4 e PS5

Come avrete già letto, anche nel mese di maggio 2021 sono arrivati nuovi bonus gratis su PS4 e PS5 grazie all'iniziativa Play at Home di Sony, la quale mette a disposizione di tutti i giocatori (anche quelli senza abbonamento a PS Plus) una serie di contenuti aggiuntivi. Ecco come riscattare quelli di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War.

Grazie alla promozione in questione, tutti i giocatori del battle royale o dell'ultimo capitolo della serie Activision possono riscattare in maniera completamente gratuita un bundle contenente cinque diversi Gettoni XP Doppi della durata di un'ora, il cui utilizzo velocizza in maniera sensibile l'accumulo di punti esperienza. Per poter accedere a questi contenuti, che vi ricordiamo sono disponibili esclusivamente per i giocatori PlayStation 4 e PlayStation 5, occorre innanzitutto avviare uno dei due giochi (Warzone o Black Ops Cold War) e accedere alla schermata della lobby del battle royale, del multiplayer o di Zombies. A questo punto non dovete fare altro che premere il tasto R2 per visualizzare il Bollettino del giorno, i cui messaggi includono anche quello relativo all'iniziativa Play at Home: cliccateci sopra per aprire la schermata del pacchetto gratuito e premete il tasto Quadrato per ottenere gli oggetti. Per poter utilizzare i Gettoni XP Doppi dovete premere il tasto L3 nella schermata della lobby e selezionare il consumabile dall'elenco, così da attivare il bonus a tempo e accumulare punti esperienza ad una velocità maggiore.

Va precisato che questa promozione ha una durata ben precisa e i giocatori potranno riscattare la ricompensa gratuita entro e non oltre le ore 08:59 italiane del prossimo 7 giugno 2021. Vi ricordiamo inoltre che i bonus possono essere riscattati anche dai giocatori che non hanno un abbonamento attivo a PlayStation Plus, dal momento che l'offerta non ha alcun tipo di limitazione.

