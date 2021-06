COD Warzone e Cold War: come sbloccare il bundle Skyhook, gratis per gli utenti PS Plus

Come in ogni aggiornamento di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, anche la Stagione 4 ha ricevuto il suo pacchetto gratuito che può ora essere scaricato da tutti gli utenti PlayStation con un abbonamento attivo al PS Plus.

Il bundle, che contiene diversi oggetti che possono essere utilizzati sia nella battle royale che nell'ultimo episodio della serie (nel multiplayer classico e in Zombies), può essere scaricato da tutti gli abbonati al servizio Sony su PlayStation 4 e PlayStation 5 e può essere trovata nella sezione del PS Store dedicata ai pacchetti gratuiti.

Ecco di seguito il link per procedere al download del pacchetto dal sito web ufficiale:

Questo è invece l'elenco completo di tutti gli oggetti inclusi nel bundle gratuito:

Skin Operatore epica per Helen Park

Progetto fucile di precisione epico

Arma da mischia epica

Portafortuna arma epico

Emblema epico

Biglietto da visita leggendario

Gettone Punti Esperienza doppi della durata di 60 minuti

Una volta aggiunto il DLC alla raccolta, vi basterà avviare Warzone o Black Ops Cold War su PlayStation 4 o PlayStation 5 per poter accedere a tutti i nuovi contenuti.

A proposito, avete già letto la nostra guida con i consigli su come giocare Call of Duty Warzone a 120 Hz su PlayStation 5?