COD Warzone e Cold War: come sbloccare il fucile di precisione ZRG 20mm

È stato da poco rivelato il nuovo fucile da cecchino della Stagione 2 di Call of Duty, in arrivo sia su Black Ops Cold War che su Warzone: si tratta del ZRG 20mm, un'arma davvero promettente per tutti gli esperti dei combattimenti a distanza. Ecco come fare per sbloccarlo.

L'arsenale da cecchino di Cold War è stato finora alquanto limitato, ospitando solamente 3 fucili di precisione (M82, Pelington 703 e LW3 Tundra). Un'aggiunta quindi è più che benvenuta, ed è questo il caso del ZRG 20mm, un fucile a doppia azione che sembra essere davvero devastante a lunga gittata, nonostante presenti un caricatore standard di soli 3 proiettili.

I requisiti per ottenerlo non sono affatto fuori portata, e potrete svolgere la "missione" sia giocando al multiplayer di Cold War che avviando delle partite di Warzone (Malloppo, Battle Royale o Rinascita).

Cosa bisogna fare per sbloccare il fucile ZRG 20mm

Dal momento che l'arma non è ancora ufficialmente presente nel gioco (si attende di sapere quando verrà implementata), questa guida si riferisce alle informazioni fornite da un famoso leaker di Call of Duty, TailsDoll553: tenete presente, dunque, che quanto riportiamo potrebbe essere soggetto a cambiamento.

Per sbloccare il fucile ZRG da 20mm dovrete ottenere 2 medaglie "Colpo a distanza" in 15 partite differenti, usando qualsiasi arma, in modo simile a quanto visto per il fucile a pompa Ripulitore (ma col vantaggio che potrete usare qualsiasi arma). Vi ricordiamo che per far contare le uccisioni necessarie a ottenere i due encomi Colpo a distanza non dovrete abbandonare mai la partita in corso, altrimenti dovrete ricominciare. Munitevi di pazienza e attendete la fine del match prima di avviarne un altro!

Colpo a distanza e come effettuarlo

Nonostante il nome si spieghi da sé, molti trovano ambigue le meccaniche dietro questo tipo di uccisione: il motivo è che la distanza minima richiesta per ottenere un encomio "colpo a distanza" varia a seconda della classe di arma che si sta usando. Per esempio, se usate un fucile d'assalto, non otterrete un colpo a distanza uccidendo un nemico a 30 metri da voi; diversamente, impugnando un revolver o un'altra pistola potete star certi che 30 metri sono sufficienti per un colpo a distanza.

Per aumentare le vostre chance di fare un Colpo a distanza, ecco alcuni utili suggerimenti che possiamo darvi:

Se non avete Black Ops Cold War, giocate a Malloppo su Warzone con un HDR o un AUG munito di ottica 3x : tentate di ingaggiare i nemici da una distanza ragionevole (intorno ai 100 metri), prendendo il controllo di un tetto se ci riuscite. Cogliamo l'occasione per rimandarvi alla nostra utilissima guida per migliorare la mira in Warzone

su Warzone con munito di : tentate di ingaggiare i nemici da una distanza ragionevole (intorno ai 100 metri), prendendo il controllo di un tetto se ci riuscite. Cogliamo l'occasione per rimandarvi alla nostra utilissima guida per migliorare la mira in Warzone Se giocate su Cold War, sarà molto più semplice ottenere i due colpi a distanza. Suggeriamo la modalità Hardcore poiché vi serviranno molti meno proiettili per buttare giù un avversario

ottenere i due colpi a distanza. Suggeriamo la poiché vi serviranno molti meno proiettili per buttare giù un avversario Giocando su playlist Hardcore, non disturbatevi a usare un fucile da cecchino dato che con un paio di proiettili otterrete la kill; usate piuttosto un buon fucile d'assalto

otterrete la kill; usate piuttosto un buon fucile d'assalto Il Krig 6 e l' AK-47 sono ottimi grazie alla loro efficacia sulla lunga gittata: i loro proiettili viaggiano molto veloci e i danni continuano a essere elevati anche dopo parecchi metri

e l' sono ottimi grazie alla loro efficacia sulla lunga gittata: i loro proiettili viaggiano molto veloci e i danni continuano a essere anche dopo parecchi metri Usate sempre un'ottica dotata di sufficiente ingrandimento. Suggeriamo l'Axial Arms 3x.

Infine, cercate di giocare su mappe con grandi distanze da un punto all'altro, o in cui sono presenti ampi spazi aperti come Satellite, Armada, Checkmate o Garrison

Seguite questi consigli e presto avrete per le mani l'ultimo ritrovato dei fucili da cecchino: lo ZRG 20mm! Siete già al corrente delle novità introdotte con l'aggiornamento di metà Stagione, come la possibilità di bombardare intere aree della mappa di Warzone?