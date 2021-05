COD Warzone e Cold War: come sbloccare gratis il fucile tattico CARV.2

Come promesso da Activision e Raven Software, questa sera Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War hanno accolto una nuova bocca da fuoco che i giocatori possono sbloccare in maniera completamente gratuita: il fucile tattico CARV.2.

Come tutte le armi che vengono introdotte nel corso di una stagione, anche il CARV.2 può essere aggiunto all'arsenale attraverso il completamento di una sfida, disponibile in due diverse versioni: una completabile in Warzone o nel multiplayer classico ed una pensata per la modalità Zombies. Va precisato che non occorre completare entrambe le sfide e potete quindi decidere in che modo ottenere l'arma.

Come sbloccare il CARV.2 nel multiplayer o in Warzone

Ecco di seguito la prima versione della sfida, valida esclusivamente nelle modalità multigiocatore online "classiche" e nella battle royale:

"Usando fucili tattici, uccidi rapidamente 2 o più giocatori in 10 partite diverse".

Se siete in possesso di Black Ops Cold War, non dovreste avere grossi problemi a completare questa sfida approfittando di mappe piccole come Nuketown nella relativa playlist 24/7. In questa modalità si trovano spesso diversi giocatori nello stesso luogo e con un po' di precisione se ne possono eliminare due in rapida successione con un qualsiasi fucile tattico. Più complesso è portare a termine lo stesso incarico in Warzone, dove è difficile riuscire ad eseguire due eliminazioni a distanza di poco tempo, sebbene vi siano maggiori probabilità di farlo in modalità come Malloppo.

Come sbloccare il CARV.2 in Zombies

Proprio come abbiamo visto con il Coltello Balistico, la sfida proposta per la modalità Zombies rende lo sblocco dell'arma molto più semplice, a patto però che siate in possesso di Black Ops Cold War (potreste però approfittare dei futuri weekend gratuiti del gioco).

Ecco la sfida di Zombies:

"Usando fucili tattici, esegui 250 uccisioni Colpo a distanza".

Il modo più veloce per completare la sfida è avviare una partita di Epidemia in singolo e selezionare una classe con un qualsiasi fucile tattico dotato di un buon mirino. Senza mai completare il primo obiettivo, continuate ad esplorare la mappa alla ricerca di piccoli gruppi di non morti ed eliminateli da almeno 50 metri di distanza per ottenere il bonus "colpo a distanza", ben visibile al momento dell'eliminazione. Non si tratta di una sfida velocissima da completare, ma la difficoltà è davvero bassa e in questo modo lo sblocco dell'arma è assicurato.

Come sempre, vi ricordiamo che il completamento delle sfide non è obbligatorio e serve solo a chi non ha intenzione di investire nelle microtransazioni. Basta infatti acquistare un qualsiasi bundle del negozio che contenga un progetto per il CARV.2 per aggirare la sfida e sbloccare istantaneamente l'arma all'interno dell'armeria.

A proposito di armi extra, avete già letto la nostra guida con i trucchi e i consigli su come sbloccare il Coltello Balistico in Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War?