COD Warzone e Cold War: come sbloccare gratis la nuova mitraglietta OTs 9

Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War hanno appena accolto una nuova arma che va ad ampliare ulteriormente la selezione di bocche da fuoco attualmente disponibili nei due sparatutto: la mitraglietta OTs 9. Scopriamo insieme come sbloccarla gratuitamente.

Per chi non sapesse di che arma stiamo parlando, si tratta della nuova mitraglietta introdotta con l'aggiornamento della Stagione 4 Furiosa di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War e che può essere sbloccata in maniera completamente gratuita sia dai giocatori dell'ultimo capitolo della serie che dagli utenti che hanno scaricato la battle royale. Questa nuova arma è incredibilmente potente negli scontri a corto raggio e gode di un discreto controllo del rinculo, sebbene il suo caricatore standard non includa molti proiettili e richieda quindi una certa precisione.

Multiplayer e Warzone: "Usando mitragliette, uccidi 3 nemici sotto l'effetto del tuo equipaggiamento tattico in 15 partite completate diverse" - Ricompensa: 1.000 XP

La sfida è molto più semplice di altre proposte in passato, dal momento che nelle modalità più caotiche (soprattutto nelle playlist 24/7 come Nuketown '84) non dovreste avere particolari problemi nel completare l'obiettivo. Basta infatti creare una classe personalizzata con un equipaggiamento tattico come le granate stordenti o le flashbang, attivare il perk che consente di portarne due contemporaneamente ed eliminare così gli avversari mentre sono storditi dall'oggetto lanciato. Per ottenere l'arma bisogna eliminare in questo modo tre nemici in quindici partite diverse. Se giocate a Warzone vi suggeriamo di prendere parte alle modalità con rientro come Malloppo.

Zombies: "Usando mitragliette, uccidi 50 Tempest entro 2 secondi dalla loro apparizione dopo il teletrasporto" - Ricompensa: 1.000 XP

Come sempre esiste anche un'alternativa in Zombies, che propone una sfida diversa il cui completamento permette di sbloccare l'arma sia in Warzone che in Black Ops Cold War. Per completare la missione serve eliminare 50 Tempest subito dopo l'attivazione del teletrasporto. Per chi non sapesse cosa sia un Tempest, si tratta dei nemici elettrici che fluttuano, somigliano a degli scheletri e continuano a spostarsi tramite teletrasporto. Indebolite il nemico fino a lasciargli pochissima salute e subito dopo l'attivazione del teletrasporto dategli il colpo di grazie per fare in modo da progredire nella sfida. Vi ricordiamo che i Tempest possono essere trovati in molte regioni della modalità Epidemia.

Se non avete voglia di completare queste sfide, potete come al solito acquistare uno dei bundle disponibili nel negozio con all'interno almeno un progetto per la mitragliatrice OTs 9, così da sbloccarla immediatamente nell'armeria.