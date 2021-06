COD Warzone e Cold War: come sbloccare gratis la Sparachiodi, nuova arma speciale

A poche ore dal debutto della Stagione 4 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War è arrivata una nuova arma gratuita che non fa parte del Pass Stagionale e che, come tutti gli strumenti di morte dello sparatutto, può essere sbloccata semplicemente portando a termine una missione.

L'arma in questione è la Sparachiodi, particolare strumento che fa parte della categoria "Speciale" ed è caratterizzata da un fuoco lento con proiettili ad alta velocità sparati tramite aria compressa. Quest'arma è perfetta per chi ama gli scontri a corto raggio, poiché i danni elevati permettono di far fuori il nemico con pochi proiettili. Come tutte le missioni della Stagione 4 e di quelle precedenti, anche quelle che servono per sbloccare la Sparachiodi possono essere completate sia nel multiplayer classico che in Zombies e, ovviamente, l'obiettivo varia in base alla modalità di riferimento.

Ecco di seguito le due versioni della sfida:

Multiplayer: "Esegui 5 uccisioni usando armi speciali in 15 partite completate diverse" - Ricompensa: 1.000 XP

Se volete completare la sfida nel multiplayer classico, allora dovete creare una classe personalizzata che includa una delle armi speciali attualmente disponibili in Black Ops Cold War (lanciagranate M79, balestra Cacciatore di ombre R1 o Coltello balistico) ed eliminare almeno cinque avversari nel corso di una partita per 15 volte. Non si tratta di una sfida particolarmente complessa e il modo più semplice per completarla è come sempre sfruttare la presenza di playlist 24/7 ambientate in mappe piccole come Nuketown, così da sfruttare il caos che si genere in alcuni luoghi della mappa per eliminare piccoli gruppi di nemici senza troppi sforzi.

Zombies: "Esegui 25 uccisioni usando armi speciali in 12 regioni completate diverse in Epidemia" - Ricompensa: 1.000 XP

Se non amate giocare il multiplayer classico potete completare la versione della sfida pensata appositamente per la modalità Zombies, la quale non richiede particolari sforzi ma solo un po' di pazienza. Per completare la sfida dovete avviare partite nella modalità Epidemia e, utilizzando una qualsiasi arma speciale, eliminare 25 nemici e passare alla regione successiva o chiedere l'estrazione per 12 volte. Non importa quanto andiate avanti nella partita, potreste anche avviare 12 partite diverse e arrivare sempre alla seconda regione, così da semplificare al massimo la sfida. L'arma migliore con cui completare l'incarico è forse il Coltello balistico, il cui danno è particolarmente elevato e permette di eliminare i nemici sia da vicino che da lunga distanza.

Come per tutte le armi, anche in questo caso i giocatori più pigri possono aggirare la missione acquistando un qualsiasi bundle nel negozio di gioco al cui interno è presente almeno un progetto della Sparachiodi, grazie al quale l'arma viene sbloccata immediatamente. Va inoltre precisato che al momento non è possibile sbloccare o utilizzare la Sparachiodi in Warzone, ma come tutte le altre armi pubblicate prima in Black Ops Cold War anche questa arriverà nella battle royale solo in un secondo momento.

