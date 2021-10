COD Warzone e Cold War: con l'evento di Halloween arrivano Scream e Donnie Darko

A poche ore dal debutto dell'evento The Haunting in Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, Activision ha pubblicato la roadmap relativa all'iniziativa legata ad Halloween che terrorizzerà tutti i giocatori dei due sparatutto in prima persona.

Nel corso dell'evento arriveranno modalità esclusive in Zombies, Warzone e nel multiplayer classico di Black Ops Cold War oltre alla solita serie di sfide il cui completamento consentirà ai giocatori di accaparrarsi gratuitamente progetti per le armi, ciondoli e orologi. Proprio come il Sai nell'evento I Numeri, questa volta verrà messa in palio anche una nuova arma, ovvero il fucile d'assalto Lapa, il quale potrà essere sbloccato anche in un secondo momento tramite il completamento di un obiettivo in qualsiasi modalità del gioco.

Anche il negozio accoglierà dei bundle a tema Halloween e verranno proposte le skin di Scream e Donnie Darko, entrambe collaborazioni con importanti pellicole. Il team di sviluppo pubblicherà anche costumi inediti come Necro Queen, Disciple of Mayhem e Ghost of War. A differenza di tutte le altre skin, Ghost of War sarà completamente gratuita per tutti i giocatori che preordineranno la versione digitale di Call of Duty Vanguard nel periodo compreso tra il 22 ottobre e il 2 novembre 2021.

Avete già riscattato il bundle contenente nuove skin, progetti e XP Doppi gratis per COD Warzone con Prime Gaming?