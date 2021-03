COD Warzone e Cold War: guida al migliore loadout per l'LC10

Tra le numerose novità della Stagione 2 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War troviamo anche una nuova mitraglietta che i giocatori dello sparatutto possono sbloccare in maniera completamente gratuita: l'LC10. Scopriamo insieme quali sono i migliori accessori da montare su questa bocca da fuoco.

Prima di partire con i consigli su come costruire una build intorno a quest'arma, va precisato che l'arma va sbloccata. Se non avete ancora letto la nostra guida su come sbloccare gratis FARA 83 e LC10 nella Stagione 2 di COD Warzone e Black Ops Cold War, sappiate che occorre raggiungere il livello 31 del Pass Stagionale. Se non avete voglia di darvi al grinding, potete sbloccare l'arma acquistando un qualsiasi bundle che ne contiene almeno un progetto o, più semplicemente, acquistando i livelli del pass che vi separano da questa ricompensa, che vi ricordiamo fa parte di quelle gratuite.

Ecco il miglior setup per la mitraglietta LC10 in COD Warzone e Black Ops Cold War:

Miglior setup LC10

Ottiche: Nessuna

Nessuna Volata: Silenziatore Agency (si sblocca al livello 46)

Silenziatore Agency (si sblocca al livello 46) Canna: Task Force da 13,9” (si sblocca al livello 48)

Task Force da 13,9” (si sblocca al livello 48) Sottocanna: Calcio anteriore Field Agent (si sblocca al livello 41)

Calcio anteriore Field Agent (si sblocca al livello 41) Munizioni: Caricatore Rapido 52 colpi Salvo (si sblocca al livello 51)

Caricatore Rapido 52 colpi Salvo (si sblocca al livello 51) Laser: Nessuno

Nessuno Calcio regolabile: Calcio da combattimento SAS (si sblocca al livello 45)

Calcio da combattimento SAS (si sblocca al livello 45) Impugnatura: Nessuna

Grazie alla presenza del silenziatore Agency sarete invisibili ai radar degli avversari e con la canna Task Force da 13,9" aumenterete tanto il danno inflitto dai proiettili quanto la loro velocità. Un'arma simile soffre del problema relativo al rinculo e, per tenere a bada questo difetto, arriva in vostro soccorso il Calcio anteriore Field Agent. Grazie al calcio, invece, potete migliorare il movimento del vostro alter ego digitale durante le fasi di mira e rendere la vita degli avversari più difficile. Infine troviamo il caricatore da 52, grazie al quale si possono eliminare in sequenza svariati nemici prima di ricorrere ad una ricarica dell'arma.

Come potete notare nell'elenco degli accessori consigliati, inoltre, non è possibile sin da subito sfruttare i nostri consigli, dal momento che molti degli accessori si possono ottenere solo ai livelli più alti dell'arma. Se avete bisogno di aumentare velocemente il livello del vostro LC10, vi suggeriamo di attivare un Gettone XP Armi e di gettarvi nella mischia nella modalità Zombies (a patto che siate in possesso di Black Ops Cold War), così da accumulare punti esperienza molto velocemente e accedere in un batter d'occhio a tutti gli accessori di cui avete bisogno.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida con la miglior build per il FARA 83 in COD Warzone e Black Ops Cold War. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata ai consigli per sbloccare gratis il Machete in Call of Duty Black Ops Cold War.