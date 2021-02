COD Warzone e Cold War: i non morti arrivano a Verdansk nel trailer della Stagione 2

Activison e Treyarch hanno pubblicato nel corso della serata un nuovo trailer in lingua italiana dedicato alla Stagione 2 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone, in arrivo tra pochissimi giorni.

Nel corso del filmato, la cui durata è di circa due minuti, possiamo vedere una rapida carrellata di immagini che ci presentano alcune delle novità che verranno introdotte con la prossima ondata di contenuti gratuita per tutti i giocatori dello sparatutto. Possiamo vedere tra le novità anche le nuove armi sbloccabili tramite le ricompense gratuite del Pass Stagionale, ovvero la mitraglietta LC10 e il fucile d'assalto Fara 83 oltre alla balestra R1 Shadowhunter, la quale però verrà distribuita tramite una sfida con l'update di metà stagione. Ad un certo punto del trailer, che ci consente di dare uno sguardo alle nuove mappe multigiocatore di Black Ops Cold War, possiamo anche vedere l'arrivo dei non morti a Verdansk grazie alla modalità esclusiva chiamata Epidemia.

Prima di lasciarvi al frenetico trailer in italiano, vi ricordiamo che la Stagione 2 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone farà il proprio debutto a partire dal prossimo giovedì 25 febbraio 2021.

Sapevate che è in arrivo un oweekend di punti epserienza doppi del passin COD Black Ops Cold War e Warzone?