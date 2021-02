COD Warzone e Cold War: il nuovo update anticipa alcune novità della Stagione 2

Ovviamente i dataminer si sono già messi al lavoro sui nuovi file degli sparatutto in soggettiva e hanno scoperto delle particolari sfide legate a Call of Duty Warzone che lasciano pochi dubbi sull'arrivo dei non morti a Verdansk . È probabile che nella nuova modalità dovremo guardarci le spalle non solo dagli altri giocatori ma anche dalle pericolose creature, le quali dovrebbero approdare nella mappa grazie all' enorme nave da carico che arriverà domani in prossimità del porto.

L'update in questione, il quale ha un peso di quasi 20GB su PlayStation 5, contiene tutte le novità della Stagione 2 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone che faranno ufficialmente il proprio debutto alle ore 19:00 italiane di domani, giovedì 25 febbraio 2021 . Sebbene i contenuti della nuova stagione non siano ancora disponibili, il gioco permette già agli utenti di usufruire di alcune piccole novità come la scorestreak Macchina Mortale (la minigun utilizzata dai Juggernaut), i menu aggiornati e la nuova versione di Mosca , una delle tante mappe della modalità mutigiocatore.

