COD Warzone e Cold War: operatore e progetti gratis col nuovo bundle PS Plus

È ormai una tradizione quella di Sony e Activision, che a pochi giorni dal debutto di una nuova stagione di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War pubblicano sul PlayStation Store un pacchetto gratuito per tutti gli abbonati a PlayStation Plus. Anche la Stagione 5 dei due sparatutto ha il suo bundle, il quale contiene armi e personaggi.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti inclusi nel Pacchetto Combattimento Al Buio di Call of Duty:

Skin Operatore per Sebastian Vargas (epica)

Progetto per mitraglietta (epico)

Accessorio da polso (epico)

Emblema (epico)

Adesivo (epico)

Biglietto da visita (leggendario)

Gettone Punti Esperienza doppi della durata di 60 minuti

Questo è invece il link per scaricare il DLC gratuito (riscattabile solo ed esclusivamente per utenti PS Plus):

Pacchetto Combattimento Al Buio di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War sul PlayStation Store

Potete aggiungere l'oggetto alla vostra raccolta direttamente dalla console o tramite il link che trovate più sopra sulla versione web del negozio Sony. Una volta riscattato il pacchetto, vi basterà avviare uno dei due giochi per poter accedere a tutti i contenuti al suo interno.

Prima che scappiate ad utilizzare i nuovi oggetti, vi ricordiamo che mancano poche ore alla Battaglia di Verdansk, l'evento di COD Warzone durante il quale ci sarà il reveal di Vanguard.