COD Warzone e Cold War: problemi ai server, molti utenti non riescono a giocare

Nel corso della serata sono in moltissimi i giocatori di Call of Duty Warzone e di COD Black Ops Cold War che non riescono in alcun modo a partecipare ad alcun tipo di modalità online a causa di problemi di connettività segnalati da Activision anche sul sito ufficiale.

Ciò non significa che i server siano offline e insistendo un po' dovreste riuscire a trovare una partita, ma questo processo potrebbe essere più o meno lungo e in alcuni casi potreste persino essere espulsi dalla partita per via dei problemi. Purtroppo non sono state fornite informazioni aggiuntive da parte del team di sviluppo, il quale però è perfettamente a conoscenza delle problematiche e ha segnalato sul sito ufficiale che è attualmente al lavoro per sistemare i server e consentire a tutti gli utenti di giocare a Zombies, al multiplayer classico e alla battle royale.

Ecco di seguito il messaggio pubblicato dagli sviluppatori:

"Al momento stiamo sperimentando problemi di connettività. Questo incidente è sotto inchiesta."

In attesa che tutto torni alla normalità, vi ricordiamo che proprio qualche ora fa è stato pubblicato proprio da Treyarch un primo teaser della prossima mappa di Call of Duty Black Ops Cold War Zombies. Non dimenticate inoltre che manca poco più di un giorno alla pubblicazione dell'aggiornamento di metà Stagione 1 di COD Black Ops Cold War e Warzone, il quale introdurrà nuove armi e modalità in entrambi i giochi.