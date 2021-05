COD Warzone e Cold War: la prossima patch sistemerà diversi tipi di armi

Con un breve messaggio diffuso tramite i canali social ufficiali, Treyarch ha svelato l'imminente arrivo di un nuovo aggiornamento per Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War che mira a bilanciare alcune specifiche tipologie di bocche da fuoco.

L'update in questione verrà pubblicato nel corso della prossima settimana e, a detta del team di sviluppo, proporrà delle modifiche per tutti i fucili di precisione, i fucili d'assalto, le mitragliatrici leggere e le pistole. Purtroppo non si conoscono ancora nel dettaglio le modifiche che verranno apportate alle armi, ma trattandosi di novità che riguarderanno tutti gli strumenti di morte appartenenti alle categoria citate ci aspettiamo una piccola rivoluzione in termini di bilanciamento. Ad accompagnare l'aggiornamento arriverà anche un nuovo post sul blog ufficiale, all'interno del quale gli sviluppatori forniranno qualche indizio sul futuro di Call of Duty Black Ops Cold War Zombies, che dovrebbe ricevere a breve delle piccole novità. Al momento non è chiaro se la patch in questione corrisponda all'update di metà Stagione 3 di COD Warzone e Cold War, il cui arrivo è previsto proprio nella seconda metà della prossima settimana.

In attesa di poter analizzare il changelog della prossima patch, vi ricordiamo che è stato confermato l'arrivo di Rambo e John McClane in Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War.