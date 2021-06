COD Warzone e Cold War: ecco quando verrà annunciata la Stagione 4

Nel corso della serata è stato pubblicato un interessante tweet che svela il giorno in cui potremo saperne di più sulla Stagione 4 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War.

Il prossimo grande aggiornamento dei due sparatutto in prima persona targati Activision verrà infatti mostrato al pubblico durante il Summer Game Fest, l'evento digitale organizzato da Geoff Keighley che si terrà durante l'E3 2021. A condividere questa informazione è stato proprio l'ex-giornalista videoludico, il cui post è stato prontamente ricondiviso dall'account Twitter ufficiale di Raven Software, studio che si sta occupando dello sviluppo di entrambi i giochi.

L'appuntamento è quindi fissato alle ore 20:00 italiane del prossimo giovedì 10 giugno 2021, quando l'evento avrà inizio. Vi ricordiamo che potrete seguire la conferenza in nostra compagnia e commentata in italiano sul canale Twitch di Everyeye, il quale nei prossimi giorni sarà particolarmente attivo grazie alle numerose dirette non solo focalizzate sugli eventi ma anche su appuntamenti durante i quali discuteremo sui tanti annunci dell'E3 2021.

Prima di salutarvi vi invitiamo anche a dare un'occhiata al leak riguardante la modalità Blackout di COD Black Ops Cold War, la quale è stata cancellata da Activision e non ha mai visto la luce.