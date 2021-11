COD Warzone e Cold War: ritornano gli XP Doppi per armi e pass

In chiusura della Stagione 6 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, il team di sviluppo darà ai giocatori un'ultima opportunità per ottenere qualche livello extra del pass stagionale e potenziare le armi in vista dell'uscita della nuova versione del battle royale.

A partire da domani, mercoledì 24 novembre 2021, alle ore 19:00 italiane, entrambi gli sparautto ospiteranno un evento dedicato ai Punti Esperienza Doppi della durata di cinque giorni. Questo significa che per l'intera durata dell'evento potrete giocare qualsiasi modalità (inclusa Zombies) per ottenere al doppio della velocità gli XP che servono a salire di grado, a scalare i livelli del pass e a sbloccare gli accessori delle armi. Purtroppo non è chiaro se l'iniziativa coinvolgerà anche Call of Duty Vanguard, ma non escludiamo che anche l'ultimo capitolo della serie Activision consentirà ai giocatori di sfruttare il bonus e sbloccare così le ricompense extra del pass.

I giocatori di Black Ops Cold War potranno inoltre sfruttare il ritorno dei Tornei Scontro, così da ottenere le varie ricompense esclusive di questa modalità competitiva, la quale mette in palio per i vincitori degli esclusivi progetti per le bocche da fuoco da sfoggiare anche in Warzone.

Vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa un leak ha svelato il peso della Stagione 1 di Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard, la cui uscita è fissata al prossimo 8 dicembre 2021.