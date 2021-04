COD Warzone e Cold War: la Season 3 esplode nel nuovo gameplay trailer

Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War si trovano in una fase particolarmente dinamica e concitata grazie all'arrivo dell'esplosiva Stagione 3 che ha visto, tra le altre cose, l'introduzione della mappa di Verdansk '84 all'interno del celebre Battle Royale.

Dopo il trailer in live action che ha introdotto le grandi novità in Warzone, Activision ci presenta un nuovo gameplay trailer all'interno del quale vengono riassunte tutte le principali aggiunte che i giocatori di Call of Duty si stanno gustando da qualche giorno. Tra questi troviamo le nuove mappe del comparto multiplayer di COD Cold War, la skin inedita del capitano Price, ed anche le due nuove armi PPsh-41 e Swiss K31, la prima una mitraglietta ed il secondo un fucile di precisione. Il trailer, che potete visionare in cima alla notizia, alterna sequenze di gameplay ad alto tasso di spettacolarità ad alcune scene cinematiche tratte dal filmato di apertura della Stagione 3.

Con l'arrivo della Stagione 3 sono iniziati anche i nuovi grattacapi tecnici di COD Warzone: a quanto pare alcuni giocatori hanno segnalato problemi alla progressione del contratto Caccia ad Adler. Prosegue nel frattempo la battaglia agli utenti furbetti da parte di Activision e Raven Software: il leader della software house si è detto estremamente amareggiato che uno dei suoi migliori lavori di sempre venga rovinato dai cheater.