COD Warzone e Cold War: si spara a tempo di musica col bundle Music Legend

Nel negozio di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War è appena stato pubblicato un nuovo pacchetto a tema musicale che include un progetto davvero unico per uno dei fucili d'assalto.

Parliamo del bundle Music Legend, al cui interno è presente un progetto Maestria che trasforma il FFAR 1 in una letale chitarra con tanto di tastiera che il vostro personaggio potrà suonare tra un'eliminazione e l'altra.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti inclusi nel pacchetto:

Trinciatore - Progetto Maestria per il fucile d'assalto Echo

- Progetto Maestria per il fucile d'assalto Echo Amplificazione - Progetto leggendario per la pistola Charlie

- Progetto leggendario per la pistola Charlie Rockstar - Skin per l'operatore Wolf

- Skin per l'operatore Wolf Cercatore di anime - Accessorio leggendario

- Accessorio leggendario Palco Centrale - Skin veicolo

- Skin veicolo Riff - Clacson veicoli epico

- Clacson veicoli epico Super Disco - Ciondolo leggendario per le armi

- Ciondolo leggendario per le armi Distruttore - Emblema animato leggendario per il profilo

- Emblema animato leggendario per il profilo Esportazione culturale - Biglietto da visita leggendario

Il prezzo del bundle è, come per tutti quelli che contengono progetti esclusivi, di ben 2.400 Punti COD, ovvero l'equivalente di 20 euro in microtransazioni.

Prima di lasciarvi ad un breve trailer che mostra la nuova arma in movimento, vi ricordiamo che proprio questa settimana arriverà l'update di metà Stagione 3 di Call of Duty Warzone e Cold War, il quale non solo introdurrà nuovi contenuti ma modificherà anche numerose tipologie di armi.