COD Warzone e Cold War, Stagione 3: come sbloccare gratis PPSh-41 e Swiss K31

Activision e Treyarch hanno finalmente dato il via alla tanto attesa Stagione 3 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, la quale propone un grosso quantitativo di contenuti tra i quali troviamo anche le immancabili armi gratuite che vanno ad ampliare ulteriormente il già vasto arsenale dei due sparatutto in soggettiva.

Le nuove armi stagionali possono infatti essere sbloccate in maniera completamente gratuita da parte di qualsiasi giocatore e, per chi non lo sapesse, si tratta nello specifico di PPSh-41 e Swiss K31. Il PPSh-41 è una mitraglietta di origini sovietiche dotata di un ampio caricatore che va a compensare un danno meno elevato rispetto ad altre armi appartenenti alla stessa categoria, ma nonostante tutto può essere letale grazie alla possibilità di sparare a lungo senza mai dover ricaricare. Lo Swiss K31 è invece un fucile di precisione svizzero caratterizzato da un generoso quantitativo di proiettili nel caricatore e dal rapido passaggio alla modalità mira, che rendono quest'arma un letale strumento di morte nelle mani di un abile cecchino.

Come in tutte le precedenti stagioni, anche in questo caso è possibile entrare in possesso di entrambe le armi semplicemente giocando, dal momento che sia il PPSh-41 che lo Swiss K31 fanno parte delle ricompense gratuite del nuovo Pass Stagionale. Per la precisione, al fine di sbloccare la mitraglietta PPSh-41 occorre raggiungere il Livello 15 del Pass Battaglia, invece per aggiungere all'armeria anche il fucile di precisione Swiss K31 è necessario aver raggiunto il Livello 31 del Pass Battaglia. Se avete iniziato a giocare da poco ad uno degli sparatutto, sappiate che i livelli del pass si possono scalare giocando una qualsiasi modalità di gioco. Questo significa che potete accumulare esperienza del pass giocando match della battle royale, partite multiplayer di COD Modern Warfare o affrontando orde di non morti nella modalità Epidemia di COD Black Ops Cold War Zombies. Va inoltre precisato che i possessori del pass hanno l'opportunità di raggiungere questi livelli più rapidamente grazie al boost degli XP che si ottiene all'acquisto del contenuto.

Vi ricordiamo inoltre che, come svelato nella roadmap ufficiale della Stagione 3 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, nel corso delle prossime settimane sarà possibile sbloccare gratuitamente anche le seguenti armi: il Coltello Balistico (arma corpo a corpo), il CARV.2 (fucile tattico), l'AMP63 (pistola) e la mazza da baseball (arma corpo a corpo).