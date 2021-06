COD Warzone e Cold War, Stagione 4: come sbloccare gratis MG 82 e C58

Oggi è ufficialmente iniziata la nuova Stagione 4 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, la quale ha introdotto una notevole quantità di contenuti per ogni singola modalità dei due sparatutto e, ovviamente, ha aggiunto un pass contenente ben due armi gratuite: la mitragliatrice leggera MG 82 e il fucile d'assalto C58.

Come sbloccare la mitragliatrice leggera MG 82

Questa nuova bocca da fuoco appartiene ad una categoria di armi solitamente poco utilizzata, ma in grado di falciare numerosi nemici con un solo caricatore grazie alla sua capienza elevata. A differenza di altre mitragliatrici leggere, l'MG 82 vanta un valore moderato del rinculo e del danno, che permettono di utilizzarla con una discreta precisione. Per sbloccare quest'arma dovete semplicemente raggiungere il livello 15 del Battle Pass della Stagione 4.

Come sbloccare il fucile d'assalto C58

Il C58 è un nuovo fucile d'assalto automatico caratterizzato da una cadenza di fuoco ridotta e da un'ottima efficacia a corto raggio. I proiettili di questo fucile sono incredibilmente veloci, ma ogni caricatore ha una capienza ridotta e richiede quindi una certa precisione da parte del giocatore, che rischia di restare esposto al fuoco nemico. Per sbloccare il C58 gratuitamente basta raggiungere il livello 31 del Battle Pass della Stagione 4.

Va precisato che entrambe le armi fanno parte delle ricompense gratuite del nuovo Pass Stagionale della Stagione 4 e non occorre quindi acquistarne la versione premium per ottenerle. Sappiate però che coloro i quali acquistano il pass, il cui costo è di circa 1.000 Punti COD, possono ottenere un boost XP che velocizza la scalata al livello 31. Vi ricordiamo che per aumentare il livello del pass basta accumulare esperienza in una qualsiasi modalità di gioco tra Warzone, il multiplayer classico di Black Ops Cold War e Zombies.

Avete già letto la guida su come giocare COD Warzone a 120 Hz su PS5?