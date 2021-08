COD Warzone e Cold War Stagione 5: come sbloccare un emblema gratis

Sebbene non accada da un po' di tempo, per festeggiare il debutto della Stagione 5 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone, Activision ha nascosto in un recente filmato un particolare codice attraverso il quale i giocatori dei due sparatutto possono sbloccare gratuitamente un biglietto da visita con il quale personalizzare il profilo.

Riscattare questo biglietto da visita, il cui nome è "Eroi caduti", è davvero semplice e richiede il completamento di pochissimi passaggi. Innanzitutto collegatevi al sito ufficiale di Call of Duty ed effettuate l'accesso al vostro account (per farlo potete anche utilizzare le credenziali del PlayStation Network o dell'Xbox Live). A questo punto recatevi sulla pagina dedicata al riscatto dei codici ed inserite nell'apposito campo di testo la seguente combinazione di numeri e lettere: GNMR-92L0Z-QF12. Una volta inserito il codice sul portale ufficiale della serie e visualizzato il messaggio che notifica il corretto riscatto dell'oggetto, non dovete fare altro che avviare il gioco (o riavviarlo, nel caso in cui completiate la procedura mentre siete connessi ai server) per poter poi trovare il biglietto da visita nella schermata di personalizzazione del profilo nel menu Caserma.

Prima di procedere con l'inserimento del codice, vi suggeriamo di verificare che il vostro account Activision sia stato correttamente collegato con tutte le vostre piattaforme (PlayStation 4/PlayStation 5, Xbox One/Xbox Series X|S e PC), così che possiate utilizzare l'oggetto su qualsiasi dispositivo. Per farlo, basta accedere alle impostazioni del profilo sul sito ufficiale e selezionare la voce "Account collegati", così da visualizzare una pagina con tutti gli account connessi e i tasti per collegare quelli mancanti.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una guida con i consigli su come sbloccare gratis EM2 e TEC-9 nella Stagione 5 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone.