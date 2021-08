COD Warzone e Cold War Stagione 5: come sbloccare gratis EM2 e TEC-9

Tra le novità della Stagione 5 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, disponibile da oggi, troviamo anche due nuove armi che i giocatori possono aggiungere all'armeria in modo completamente gratuito: il fucile d'assalto EM2 e la mitraglietta TEC-9.

Come al solito, sbloccare queste armi non è particolarmente difficile se si decide di farlo nel corso della stagione durante la quale sono state pubblicate. Per ottenere queste bocche da fuoco è sufficiente accumulare esperienza giocando una qualsiasi modalità di gioco (Warzone, Black Ops Cold War Zombies o multiplayer classico) e scalare così abbastanza livelli del Pass Stagionale. Chiunque non dovesse riuscire a sbloccare le armi nel corso della Stagione 5 potrà farlo anche successivamente completando una sfida.

Come sbloccare il fucile d'assalto EM2

L'EM2 è un fucile d'assalto automatico con una buona maneggevolezza e un'ottica integrata che permette di risparmiare uno slot degli accessori senza rinunciare alla precisione di fuoco. Sebbene abbia una discreta gittata, la cadenza di fuoco di questo fucile non è delle migliori e occorre quindi avere una buona precisione per sfruttarla al meglio. Se volete sbloccare l'EM2 gratuitamente dovete raggiungere il Livello 15 del Pass Battaglia della Stagione 5 di Black Ops Cold War e Warzone.

Come sbloccare la mitraglietta TEC-9

Il TEC-9, invece, è una mitraglietta semi-automatica la cui gittata è superiore ad altre armi della stessa categoria. A controbilanciare la portata dell'arma c'è una scarsa cadenza di fuoco, in questo caso inferiore alle altre mitragliette. La strada per sbloccare in maniera gratuita questa bocca da fuoco è più lunga, poiché l'obiettivo da raggiungere in questo caso è il Livello 31 del Battle Pass della Stagione 5 di Black Ops Cold War e Warzone.