COD Warzone e Cold War Stagione 5: un trailer mostra i contenuti del pass

Mancano ormai solo poche ore al debutto della Stagione 5 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, la quale introdurrà nei due sparatutto Activision un'ondata di contenuti gratuiti per tutte le modalità. In attesa di provare tutte le novità, il team di sviluppo ha pubblicato un trailer dedicato interamente al Pass Stagionale.

Il filmato in questione mostra tutti i contenuti gratuiti e a pagamento che i giocatori della battle royale, di Zombies o del multiplayer classico potranno sbloccare scalando i livelli del pass della prossima stagione. Nel corso del video è possibile vedere in azione non solo le due armi gratuite, ma anche gli operatori e i progetti esclusivi che fanno parte delle tante ricompense distribuite fra i 100 livelli. Vi ricordiamo che gli elementi estetici e le armi sono solo alcune delle novità previste per la nuova stagione, la quale introdurrà anche ben sei nuove mappe multiplayer, una regione per COD Black Ops Cold War Zombies e una modalità ispirata ad Among Us.

In attesa che gli sviluppatori pubblichino il changelog dell'update per scoprire quali saranno le modifiche alle armi e ai gadget, vi ricordiamo che secondo i dataminer potremmo assistere a breve all'esplosione di Verdansk '84 in Call of Duty Warzone, forse in concomitanza con l'annuncio del prossimo capitolo della serie.