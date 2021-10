COD Warzone e Cold War, Stagione 6: un'immagine mostra la skin del livello 100

Per stuzzicare i fan in attesa della Stagione 6 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, Treyarch ha aggiornato il sito ufficiale dei due sparattuto con una serie di informazioni sulle skin al centro del prossimo pass stagionale.

Come avrete già letto nella roadmap della Stagione 6 di COD Warzone e Black Ops Cold War, il protagonista assoluto del prossimo aggiornamento sarà Alex Mason, celebre personaggio della serie la cui skin si potrà sbloccare grazie al pass. Nel post pubblicato dagli sviluppatori sono state inserite nuove immagini del personaggio, le quali ci mostrano sia la versione che si ottiene semplicemente acquistando il pass che quella che si sblocca raggiungendo il livello 100. Come potete vedere sul sito, inoltre, anche Alex Mason è dotato di numerose colorazioni alternative che i possessori del pass possono ottenere completando semplici sfide nelle varie modalità di gioco per poi sfoggiare nelle lobby multiplayer gli stili aggiuntivi più particolari.

Prima di lasciarvi all'immagine di Alex Mason nella sua versione "Tier 100", vi ricordiamo che la Stagione 6 sarà disponibile dal prossimo giovedì 7 ottobre 2021 su tutte le piattaforme e porterà una serie di modifiche alla mappa di Warzone, nuove arene in Black Ops Cold War e tante armi da fuoco gratis.