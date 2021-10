COD Warzone e Cold War: la Stagione 6 inizierà con un weekend di XP Doppi

A poche ore dall'inizio della Stagione 6 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, Activision e Treyarch hanno confermato tramite un post sui canali social ufficiali che sta per arrivare una piccola sorpresa per tutti i giocatori dei due sparatutto.

In prossimità del lancio della Stagione 6, infatti, verrà dato il via ad un periodo di Punti Esperienza Doppi che resterà attivo per tutto il prossimo fine settimana. La promozione entrerà in vigore il prossimo venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 19:00 del fuso orario italiano e terminerà alla stessa ora di lunedì 11 ottobre 2021. Per tutta la durata dell'evento sarà possibile accumulare al doppio della velocità sia i punti esperienza utili per avanzare di grado che quelli legati alle armi, così da sbloccare gli accessori delle bocche da fuoco che non avete ancora potenziato al massimo.

In attesa che i nuovi contenuti vengano sbloccati, vi ricordiamo che su PlayStation è già attivo il preload della Stagione 6 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, il cui inizio è fissato a domani, 7 ottobre 2021. Sulle nostre pagine potete trovare anche la roadmap completa della Season 6 di COD Warzone e Black Ops Cold War.