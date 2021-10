COD Warzone e Cold War Stagione 6: al via il preload su PS4 e PS5, ecco quanto pesa

Activision ha dato ufficialmente il via al preload del tanto atteso aggiornamento di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War che contiene tutte le novità della Stagione 6.

Questo significa che tutti i giocatori in possesso di PlayStation 4 o PlayStation 5 possono già scaricare tutto l'occorrente per giocare sin dal primo minuto della Stagione 6 dello sparatutto, il cui inizio è previsto per il prossimo giovedì 7 ottobre 2021. Se siete preoccupati per via del peso dell'update, sappiate che la versione PlayStation 5 dello sparatutto dovrà scaricare poco meno di 26 GB di dati, i quali verranno poi installati all'uscita dell'aggiornamento sulle altre piattaforme. Non si conosce ancora il peso dell'edizione PS4, ma dovrebbe essere leggermente più piccolo rispetto alla controparte next-gen. Purtroppo non è possibile anticipare il download su Xbox e PC e tutti gli utenti intenzionati a giocare su queste piattaforme dovranno attendere ancora un paio di giorni per poter scaricare l'aggiornamento.

Nel caso in cui vi fosse sfuggita, vi rimandiamo all'immagine che mostra la skin del livello 100 del pass della Stagione 6 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, ovvero una versione alternativa dell'operatore Alex Mason, protagonista assoluto del prossimo aggiornamento. Avete già dato uno sguardo all'elenco delle novità della Stagione 6 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War?