COD Warzone e Cold War sono un successo: più di 100 milioni di utenti attivi ogni mese

Nel corso della serata sono stati pubblicati da Activision i risultati finanziari dell'ultimo quarto del 2020, ovvero del periodo compreso tra ottobre e dicembre. Analizzando l'andamento della compagnia, è emerso ancora una volta come il franchise di Call of Duty ricopra un ruolo fondamentale.

Stando alle parole di Bobby Kotick, dal lontano 2003 il brand ha generato profitti per 27 miliardi di dollari e sta ancora oggi registrando una crescita non solo nel settore free to play (ovvero quello legato a COD Warzone), ma anche in ambito premium grazie ai capitoli venduti annualmente. Nel 2020 sono stati in totale 250 i milioni di giocatori che hanno effettuato l'accesso ai server, senza contare il record di 100 milioni di utenti attivi ogni mese tra i vari capitoli della serie. In concomitanza con il lancio della Stagione 1 di Black Ops Cold War e Warzone è stato inoltre registrato il numero più alto di Pass Stagionali acquistati dall'arrivo del primo contenuto di questo tipo nel 2019. Oltre alla pubblicazione di Call of Duty Black Ops Cold War, gli ultimi mesi dello scorso anno hanno visto una crescita non solo del pubblico ma anche dei ricavi dalle microtransazioni, che sono aumentate del 50% rispetto al periodo precedente.

Insomma, sembra proprio che la serie di sparatutto in prima sia tutt'altro che in declino e non esiste ambito nel quale il brand stia zoppicando, trainando i risultati dell'azienda con un colosso come World of Warcraft e la sua recente espansione Shadowlands.