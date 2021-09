COD Warzone e Cold War: svelate armi, mappe e operatori della Stagione 6

Nel corso della serata è stato pubblicato il calendario ufficiale dei contenuti della Stagione 6 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, la quale avrà il via la prossima settimana e sarà l'ultimo grande aggiornamento in attesa del debutto di Vanguard.

Ecco di seguito l'elenco completo delle novità del prossimo content update dei due sparatutto in prima persona:

Nuove mappe multiplayer: Deprogram (6 contro 6), Amerika (6 contro 6), Gluboko (2 contro 2 e 3 contro 3)

Rinnegato, la nuova arena di COD Black Ops Cold War Zombies

Specialità Zombies: Master in scivolate

Nuove armi e strumenti di supporto Zombies: ARC-XD, Cannone portatile e Chryslax

Evento stagionale L'Infestazione (dal 19 ottobre 2021)

Nuove aree di Verdansk '84: Stadium, Downtown, Bunker Seconda Guerra Mondiale e Gulag Prigione

Nuovi Operatori. Mason e Fuze

Nuove armi: .410 Ironhide, Grav, Ascia da battaglia, Lapa (nel corso della stagione) e Falce e martello (nel corso della stagione)

Sul canale YouTube ufficiale di PlayStation è anche stato pubblicato un breve trailer che permette di vedere in movimento Mason e tutte le novità presenti nell'elenco, così da farsi un'idea sia sulle nuove mappe che sulle prossime bocche da fuoco utilizzabili sia in Warzone che in Cold War. Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che la Stagione 6 sarà disponibile a partire dal prossimo 7 ottobre 2021 su tutte le piattaforme supportate dai due sparatutto, ovvero PC (tramite Battle.net), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

A proposito di novità, sapevate che lo Stadio di Verdansk viene demolito nel trailer della Stagione 6 di COD Warzone e Cold War?