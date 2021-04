COD Warzone e Cold War: svelati armi, operatori e modalità della Stagione 3

Acvtivision e Treyarch hanno finalmente diffuso una ricca serie di informazioni sulla Stagione 3 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, la cui partenza è prevista tra pochissimi giorni.

Multiplayer

Per quello che riguarda il multiplayer classico di Black Ops Cold War, sono previste quattro nuove mappe, due delle quali disponibili al lancio della stagione:

Yamantau - 6 contro 6 (al lancio)

Diesel - 6 contro 6 e 2 contro 2 (al lancio)

Standoff - 6 contro 6 (nel corso della stagione)

Duga - multi-team (nel corso della stagione)

Tra le altre novità riguardanti il multiplayer troviamo l'aggiunta della Serie di Punti che prende il nome di Strafe Run e di due diverse modalità: Stick & Stones (disponibile dal lancio) ed Eliminazione Multi-Team (in uscita nel corso della Stagione 3).

Zombies

I giocatori di Call of Duty Black Ops Cold War Zombies potranno addentrarsi in una nuova regione della modalità Epidemia chiamata Duga, all'interno della quale sarà possibile utilizzare l'inedito Potenziamento da Campo Toxic Growth. Nel corso dell'esplorazione delle varie regioni di Epidemia sarà inoltre possibile salire a bordo di due nuovi veicoli che si aggiungono a quelli già disponibili: il Cargo Truck e il Fav.

Nuove armi e operatori

Chi vuole ampliare il proprio arsenale potrà farlo con la mitraglietta PPSH-41 e con il fucile da cecchino Swiss K31, entrambi in arrivo gratuitamente con il Pass Battaglia. Nel corso della stagione arriveranno inoltre il CARV.2, l'AMP63, la mazza da baseball e il Coltello Balistico. Non mancano inoltre i nuovi operatori: Wraith, protagonista del pass, il Capitano Price (disponibile da subito), Knight e Antonov (entrambi in arrivo nei bundle nel corso della stagione).

Purtroppo non vi sono invece dettagli specifici sulla battle royale, ovvero Call of Duty Warzone, che stando alla roadmap si appresta a ricevere un generico aggiornamento della mappa e un evento intitolato Hunt for Adler.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul chiacchierato evento di fine Stagione 2 di COD Warzone e Black Ops Cold War, vi ricordiamo che la Stagione 3 avrà il via il prossimo 22 aprile 2021.