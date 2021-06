COD Warzone e Cold War: trailer e data d'uscita della Stagione 4

In occasione della Summer Game Fest, il primo grande evento dell'E3 2021, abbiamo assistito al primo gameplay trailer della tanto attesa Stagione 4 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, il quale ci svela numerosi dettagli sul prossimo aggiornamento che coinvolge entrambi gli sparatutto in prima persona targati Activision.

Il filmato in questione ci mostra che nel corso della prossima stagione di Call of Duty arriverà una nuova minaccia dall'alto, dal momento che un satellite è precipitato sulla Verdansk del 1984 creando un nuovo punto d'interesse sulla mappa. A causare questo disastro sembra essere stato un nuovo villain, un misterioso soldato mascherato la cui identità è sconosciuta e che potrebbe essere il protagonista del prossimo Pass Stagionale. Tra le novità della stagione per i possessori di Black Ops Cold War troviamo anche le mappe Amsterdam (2 contro 2), Hijacked (6 contro 6) e Collateral (6v6 e 12v12). I giocatori di Zombies, invece, potranno sperimentare una nuova modalità con creature ancora più pericolose e dalle dimensioni particolarmente generose.

Per quello che riguarda invece la data d'uscita, manca davvero pochissimo al debutto del nuovo aggiornamento: i giocatori potranno infatti gettarsi nella mischia a partire dal prossimo 17 giugno 2021, ovvero tra una settimana esatta.

Prima di lasciarvi al nuovo trailer dello sparatutto, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate una guida con i consigli utili su come sbloccare gratis la pistola AMP63 in Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War.