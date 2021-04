COD Warzone e Cold War: trucchi e consigli per sbloccare gratis il Coltello balistico

Ad accompagnare le nuove armi del Pass Battaglia della Stagione 3 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone è arrivata anche un'altra arma che può essere sbloccata al completamento di una sfida, ovvero il Coltello balistico.

Ecco di seguito la descrizione di questa letale arma, la quale può essere utilizzata sia a distanza che a corto raggio:

"Lanciatore di coltelli a molla sviluppato alla fine degli anni '70 dalle forze sovietiche. Utilizzabile per lanciare silenziosamente lame recuperabili o come arma da mischia".

La sfida da portare a termine per ottenere la nuova arma, presente nella sezione "Speciale" dell'armeria, è la seguente:

"Ottieni una medaglia 'Un colpo, un morto' ed esegui un'uccisione corpo a corpo nella stessa vita in 15 partite diverse".

Come potete leggere, si tratta di una sfida particolarmente complessa da completare, soprattutto per colo i quali non possiedono Black Ops Cold War e devono eseguire queste azioni in Warzone. In quindi diverse partite, infatti, occorre eliminare un nemico in corpo a corpo ed uno con un'arma in grado di uccidere con un solo colpo, il tutto senza mai morire. Vi ricordiamo infatti che la medaglia "un colpo, un morto" si ottiene facendo fuori un nemico con un solo proiettile ed è quindi consigliabile utilizzare fucili tattici, fucili di precisione o fucili a pompa.

Fortunatamente esiste un secondo metodo per aggiungere lo strumento di morte all'armeria, dal momento che nella Stagione 3 si possono sbloccare le armi anche in COD Black Ops Cold War Zombies. Ecco infatti la versione alternativa della sfida, valida solo in questa modalità del gioco:

"Uccidi 300 nemici usando un'arma speciale o da mischia di qualità epica o leggendaria".

Il modo più rapido per completare questa sfida è procedere al potenziamento di un'arma da mischia nel corso di una partita in una qualsiasi modalità di Zombies ed eliminare poi quanti più avversari possibili con l'arma "viola" o "arancione". Non si tratta di un compito semplicissimo, ma potrebbe richiedere molto meno tempo rispetto alla sua versione per il multiplayer, che richiede una certa abilità e un bel po' di pazienza. A questo proposito, esiste un trucco molto semplice per rendere velocissimo lo sblocco dell'arma: iniziate un match in singolo di Die Maschine o Firebase Z con una qualsiasi arma da mischia e, nel corso della partita, procuratevi un'arma epica (viola) dalla cassa misteriosa o acquistandola (in Die Maschine c'è un fucile di precisione e in Firebase Z un Bizon). Una volta presa l'arma epica, equipaggiatela ed eliminate i nemici con attacchi corpo a corpo: in questo modo utilizzerete l'arma da mischia presente nel secondo slot dell'inventario e le eliminazioni verranno contate per la sfida.

