COD Warzone e Cold War: l'update di metà Stagione 3 ha una data d'uscita

Nel corso della serata è arrivata un'importante notizia per tutti i giocatori di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War assetati di nuovi contenuti, dal momento che è stata resa nota la data d'uscita dell'ormai tradizionale aggiornamento di metà stagione.

Sembra infatti che il tanto atteso aggiornamento farà il proprio debutto per tutti i giocatori dello sparatutto a partire dal prossimo 20 maggio 2021, ovvero la prossima settimana. Sebbene non si conoscano nel dettaglio i contenuti in arrivo con l'update della Stagione 3, dando una rapida occhiata al calendario delle novità in arrivo nel corso della stagione possiamo intuire che presto vedremo l'arrivo di Standoff (6 contro 6) e Duga (multi-team) per quello che riguarda il multiplayer classico di Black Ops Cold War, mentre in entrambi i giochi arriveranno le nuove armi: la pistola AMP64 e la mazza da baseball, ovvero la nuova arma da mischia.

Non dovrebbero invece essere previste novità sostanziali per Call of Duty Warzone ad eccezione dell'evento a tempo The Red Doors, il quale secondo i rumor introdurrà una sorta di viaggio rapido tra vari punti d'interesse di Verdansk '84.

Aspettando un annuncio sui contenuti del mid-season update, vi ricordiamo che POW3R è stato minacciato da un gruppo di cheater di COD Warzone.